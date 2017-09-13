"У МЕНЯ БОЛИТ ДУША... Я ЗА ЭТО ВАС ВЗОРВУ!"

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8 лет лишения свободы
просит гособвинение для Аиды Саляновой.Подробнее...
жеребьёвка кандидатов
19 сентября Центризбирком КР провёл жеребьёвку по установлению очередности кандидатов на должность президента Кыргызстана в избирательных бюллетенях.Подробнее...
Соберите урожай!
По Кыргызстану ожидаются резкое похолодание, дожди, заморозки.Подробнее...
почему Кыргызстан расторгает договор с компанией Liglass Trading
На совещании в правительстве стали известны подробности расторжения договора с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была строить в Кыргызстане ГЭС.Подробнее...
договор с чешской компанией будет расторгнут
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял решение расторгнуть договор с чешской компанией Liglass Trading. Об этом он заявил вечером 18 сентября на совещании в правительстве.Подробнее...
международный арт-фестиваль в Бишкеке
Организаторы мероприятия и художники предлагают переосмыслить пространства Ботанического сада.Подробнее...
президент Атамбаев встретился с президентом России Путиным
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парламент одобрил кандидатуру К.Кулматова на должность главы Нацбанка КР
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в Нарыне найден большой город XI века
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Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов
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прогульщица
Жена Бакиева меньше года возглавляла отель "Минск".Подробнее...
5 млн - на учебники
Почти 5 миллионов сомов выделяет Минобразования Кыргызстана на учебники на кыргызском языке.Подробнее...
БОЕВЫЕ УЧЕНИЯ
наш чемпион
Кыргызстанец Денис Петрашов стал чемпионом Азии по плаванию и установил рекорд!Подробнее...
из жизни кыргызов енисейских
Археологи Новосибирского государственного университета нашли неизвестный науке предмет из жизни енисейcких кыргызов, о чём сообщила пресс-служба вуза. Эта находка поможет учёным получить новую информацию о жизни енисейских кыргызов.Подробнее...
РОМАН О КЫРГЫЗСТАНЕ
написала австрийская писательница.
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на $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан
Большая часть средств поступила из России, отмечает Нацбанк КР.Подробнее...
члены нового правительства Кыргызстана принесли присягу
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Знаковое событие!
Для пересечения границы кыргызстанцам и узбекистанцам больше не нужны дополнительные документыПодробнее...
13 кандидатов в президенты КР
ЦИК КР зарегистрировал ещё шесть кандидатов в президенты Кыргызстана.Подробнее...
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"У МЕНЯ БОЛИТ ДУША... Я ЗА ЭТО ВАС ВЗОРВУ!"
А правозащитники всё спорят, как ещё лучше поиздеваться над психиатрией…